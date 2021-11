Ugrabljena država

Evropsko javno tožilstvo je v minulih dneh objavilo dve zanimivi novici, ki sta posredno povezani s Slovenijo. V prvi pravijo, da so koordinirali operacijo organov pregona na Češkem, Slovaškem in v Romuniji, v kateri so aretirali štiri osebe, zaplenili sredstva v vrednosti 23 milijonov evrov in onemogočili skupino organiziranega kriminala, ki se je skušala izogibati plačilu davkov. V drugi so sporočili, da so v sodelovanju z italijansko finančno policijo zasegli za skoraj milijon evrov sredstev, ki niso bila smotrno uporabljena pri investicijah iz evropskih skladov.