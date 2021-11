Gosi so se nahajale v zunanji ogradi stran od kmetije v vasi, ki leži vzhodno od Nürnberga. Ptice so ukradli postopoma med 26. oktobrom in 2. novembrom.

Škoda kmetu je bila ocenjena na več kot 20.000 evrov.

Goska je postala simbol martinovanja, ker naj bi se po legendi sv. Martin, v želji da bi se izognil posvetitvi v škofa, skril v ogrado z gosmi, a ga je izdalo njihovo gaganje.

God Sv. Martina praznujemo 11. novembra. Takrat se mlincem in rdečem zelju na mizi pogosto pridruži pečena goska. Martinovo sicer simbolično obeležuje zaključek vinogradnikovega truda v vinogradu in je namenjeno predstavitvi vinogradnikov, vinarjev ter njihovega mošta in mladih vin. Za vse, ki živijo izključno od grozdja in vina, je to največji praznik v letu.