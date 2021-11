Glasbenik, pesnik in igralec se je s polnim imenom Arthur Ira Garfunkel rodil v New Yorku staršem romunsko-judovskih korenin, ki sta s svojimi starši v Ameriko emigrirala v začetku 20. stoletja.

Že pri 11 letih je spoznal Paula Simona, s katerim sta postala ena najuspešnejših glasbenikov 60. let in simbol kontrakulturnega gibanja ob skupinah, kot sta bili The Beatles in The Beach Boys. Njune največje uspešnice so se uvrščale na prva mesta lestvic po vsem svetu.

Pozneje sta se večkrat razšla, prvič uradno leta 1970. Njun zadnji album Bridge over Troubled Water, ki je izšel tega leta, je bil tudi njun najuspešnejši in je postal eden najbolje prodajanih albumov na svetu. Po razpadu sta kljub sporom še nekajkrat priložnostno igrala skupaj, med drugim leta 1981 na dobrodelnem koncertu v newyorškem Centralnem parku.

Garfunkel je bil uspešen tudi na samostojni poti, leta 2018 ga je glasbena revija uvrstila na seznam 100 najboljših pevcev vseh časov, a sprva ni šlo vse gladko. Leta 1973 je izdal svoj prvi samostojni album Angel Clare, ki je bil sprejet z mešanimi odzivi.

Leto pozneje je izšel uspešen album Second Avenue, ki mu je leta 1975 sledil še album Breakaway, na katerem sta nekdanja glasbena sopotnika združila moči za uspešnico My Little Town. Album vključuje tudi skladbo I Only Have Eyes For You, prvo Garfunklovo samostojno pesem, ki se je povzpela na vrh britanske lestvice uspešnic.

Sledila je ne ravno bleščeča kariera, ki je sovpadala s samomorom Garfunklove dolgoletne partnerke Laurie Bird. Njegov album iz leta 1981 Scissors Cut so nekateri ocenili za najnižjo točko v njegovi glasbeni karieri. Po slabi prodaji albuma sta se s Simonom za nekaj časa priložnostno združila, vendar sta se med turnejo sporekla. Tako je leta 1983 Simon izdal samostojni album Hearts and Bones, leto kasneje pa je Garfunkel izdal svojo prvo kompilacijo The Art Garfunkel Album.