Po Bayernu in Juventusu sta si tudi Liverpool in Ajax po četrti zaporedni zmagi predčasno zagotovila nastop v izločilnih bojih lige prvakov. Dva kroga pred koncem skupinskega dela so iz igre za napredovanje že izpadli Bešiktaš, Leipzig s Kevinom Kamplom in Malmö, ki tako kot Dinamo Kijev še ni zatresel nasprotnikove mreže.

Do osmine finala se je sprehodil Bayern, ki je nasprotnikom nasul rekordnih sedemnajst golov. Pod osem zadetkov se je podpisal Robert Lewandowski, trenutno najboljši strelec letošnje sezone in glavni kandidat za zlato žogo. Ta teden je ob svojem stotem nastopu v ligi prvakov zabil hat-trick Benfici. Portugalci se bodo z Barcelono borili za drugo mesto v svoji skupini. Do vratu zadolžen katalonski klub je brez Lionela Messija daleč od stare slave. Očitno jo bo poskušal vrniti nekdanji maestro Barcine igre Xavi Hernandez, ki ga v Španiji najavljajo kot novega trenerja prenovljene zasedbe.

Liverpool je na začetku sezone izjemno močan in velja za enega od osrednjih kandidatov za naslov prvaka Evrope. Vozovnico za končnico lige prvakov si je zagotovil po dveh zmagah nad Atleticom, ki ni zdržal visokega ritma. Jan Oblak je moral v 180 minutah petkrat po žogo v svojo mrežo. »Ko smo izvedeli za nasprotnike, si nismo predstavljali, da bomo že po štirih tekmah v naslednjem krogu. Fantje so opravili fantastično delo in zaslužijo si ta uspeh,« pravi trener Liverpoola Jürgen Klopp. V skupini B je boj za drugo mesto povsem odprt – poleg Atletica sta v igri tudi Porto in Milan. Bo Liverpool proti naslednjima tekmecema zaradi uvrstitve v osmino finala igral bolj zadržano? »Zmaga v ligi prvakov prinaša ogromno denarja. Ne meni osebno, pač pa klubu, zato je pomembno, da odigramo resno do konca,« razmišlja Klopp.

Na začetku sezone se zatika zvezdniškemu moštvu iz Pariza, ki je na štirih tekmah zapravilo prav toliko točk in v skupini A zaostaja za Manchestrom Cityjem. PSG je bil zelo blizu gostujoče zmage proti odpisanemu Leipzigu, a so Nemci izenačili v sodnikovem podaljšku. »Smo razočarani, a prvo mesto je še vedno dosegljivo. Statistika nam pravi, da se bomo morali izboljšati, ko imamo v posesti žogo, predvsem pa bo treba ustaviti nasprotnike, ki igrajo na protinapade kot Leipzig,« je analiziral trener PSG Mauricio Pochettino, ki mu očitajo, da ima premalo vpliva na zvezdniško garderobo. V medijih se pojavljajo ugibanja, ali bo argentinski trener kos pritisku, ki ga prinaša potegovanje za evropski prestol. Ko se bodo prihodnjo pomlad začeli izločilni boji lige prvakov, bo že veliko bolj jasno, kaj lahko do konca sezone pripravi PSG.

Prijetno je presenetil Ajax, ki je prvič v zgodovini zmagal na uvodnih štirih tekmah. Nizozemci so se napredovanja razveselili v Dortmundu, kjer so v zaključku strli odpor Borussie, ki je igrala z deseterico. »Prvi polčas bi se lahko končal tudi z višjim zaostankom. Bili smo neučakani in izgubili smo preveč žog. Morali smo se izboljšati in na koncu nam je uspelo. Veseli smo napredovanja. Dokazali smo, da lahko igramo odličen nogomet, lahko pa nam tudi ne gre vse od nog. Pomembno je, da pokažemo značaj in ohranimo hladne glave,« je dejal trener Ajaxa Erik ten Hag, ki si ga navijači Uniteda želijo za novega trenerja rdečih vragov.