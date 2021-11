Prepozna razglasitev epidemije: Ponoreli vlak

Poskusimo s prispodobo. Konec oktobra v kliničnem centru obravnavajo vplivneža Vlada. Že površna anamneza pokaže, da je hudo bolan, tik pred infarktom. Stanje je posledica nezdravega načina življenja. Zdravniški konzilij se strinja, da bi ga morali nemudoma hospitalizirati, mu odrediti strogo dieto in ga bržkone tudi operirati. Vendar si mu ne upajo sporočiti slabe novice, ker jim je prej povedal, kako zelo se veseli martinove pojedine. Maščevalnega pomembneža nočejo razjeziti. Spustijo ga domov, z vljudnim priporočilom, naj se več giblje in namesto gosi raje naroči piščančje prsi. In naj ne spije več kot pol buteljke vina na dan.