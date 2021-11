Tradicija najmočnejših slovenskih namiznoteniških turnirjev se nadaljuje v Laškem, ki ta teden gosti prvega od dveh turnirjev WTT Slovenia Hub. V preteklosti je desetletje Velenje gostilo svetovno namiznoteniško smetano, v zadnjem obdobju pred koronakrizo je zelo kakovosten mednarodni turnir gostil Otočec. Namizni tenis je zadnje leto in pol eden od športov, ki jih je svetovna zdravstvena kriza najbolj prizadela. Mednarodnih turnirjev praktično ni, zato je Laško v teh dneh center namiznoteniškega sveta. Še posebej zato, ker sploh prvič z izjemo olimpijskih iger na katerem koli turnirju nastopajo kitajski igralci in igralke. V Laškem bo v dveh tednih nastopilo 50 igralcev z lestvice stotih najboljših na svetu, kar priča o veličini turnirja, na katerem zaradi strogih pravil Svetovne namiznoteniške organizacije ne bo smelo biti gledalcev.

Pogoj izvedba dveh turnirjev

Organizacijo turnirja v Laškem je prevzel Namiznoteniški klub Krka, vodji tekmovanja pa sta Tomaž Kralj in Borut Miklič. »Svetovna namiznoteniška organizacija je pred leto in pol vsem organizatorjem poslala elektronsko sporočilo, v katerem je spraševala, kdo je pripravljen organizirati turnir. Odgovoril sem jim in so me takoj poklicali,« pojasnjuje Tomaž Kralj. Novomeški klub je junija in septembra na Otočcu najprej organiziral dva najmočnejša svetovna turnirja do 19 let. »Po uspešni organizaciji so me znova poklicali iz WTT ter me sredi septembra vprašali, ali bi prevzeli izvedbo članskega turnirja. Pojasnili so mi, da so v igri še Avstrijci in da bi organizirali vsak po en turnir, in sicer enega za drugim. Odgovoril sem, da smo pripravljeni izvesti turnir, a pod pogojem, da dobimo oba termina. Ko so Avstrijci odstopili od organizacije, smo dobili izvedbo obeh,« nam je razložil nekdanji novomeški igralec.

Prav iz naslova dveh turnirjev, drugi prihodnji teden bo še precej močnejši, se izide finančni račun v Laškem. Proračun obeh turnirjev bo znašal od četrt milijona evrov do tristo tisočakov, stroški postavitve dvorane ter organizacije mehurčka pa so praktično enkratni. »Ko smo dobili organizacijo turnirja, smo mislili, da bodo na njem nastopili igralci nad 30. mestom na svetovni lestvici ter najboljši Slovenci. Ko pa so nas obvestili, da prihajajo Kitajci ter drugi najboljši igralci, smo dobili dodatno delo. Protokol je izjemno strog, dela je ogromno. Škoda, da se je poškodoval Dimitrij Ovčarov. A smo lahko zelo ponosni, da gostimo najboljše igralce sveta. Prihodnji teden bo Darko Jorgić, ki je 23. na svetovni lestvici, šele sedmi nosilec, kar priča o izjemni moči turnirja,« ponosno pove Tomaž Kralj.