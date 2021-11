Jasno z Andrejem Velkavrhom: Takega vremena bomo še siti

V četrtek smo bili priča nekoliko redkejšemu načinu, kako je hladna fronta prešla Slovenijo. Precej pogosteje namreč za njo zapiha vzhodnik, ki nam prinese hladnejši zrak. Tokrat smo ostali pod vplivom jugozahodnika, in to kar močnega, vsaj za naše kraje. No, to se lahko zgodi tudi, če sta dve hladni fronti ena za drugo, a tokrat ni bilo tako. Ciklon je potoval naravnost čez nas proti srednji Evropi, v višjih slojih ozračja je bil nad nami močan vetrovni stržen, »jet« (in je bil tudi še včeraj, a počasi slabi ter se umika proti vzhodu). Po zaslugi vetra smo imeli prav vremensko razgiban dan in glede na temperaturo zračne mase, ki je bila nad nami, je bilo razmeroma toplo. Kako lahko veter »pomaga« toplemu vremenu, smo lahko videli v sredo, ko je bilo v nasprotju z dnevom prej precej mirneje. Res pa nas prekrivajo tudi oblaki.