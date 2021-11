Prižig prazničnih luči bo 27. novembra, praznična osvetlitev pa bo ostala vse do 16. januarja. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal koprski župan Aleš Bržan, bo praznična okrasitev z manjšimi prilagoditvami podobna lanski. Za dopolnitev okrasitve so namenili 50.000 evrov, kar gre predvsem na račun novega parka nad podzemno garažno hišo Belveder.

Kot je dodal vodja občinskega urada za gospodarske javne službe, okolje in promet Raf Klinar, so večino okrasitev že postavili, sicer pa gre za manjše modifikacije že znanih elementov, kot so svetleči elementi z živalskimi motivi, pravljične figure in umetniške svetlobne instalacije. Stroški postavitve in odstranitve okrasja bodo znašali okoli 180.000 evrov, kar je v okviru lanskoletnih stroškov.

Ob tem je Bržan izrazil zadovoljstvo, da bo velik del dogajanja potekal v samem mestnem jedru in ne le na obmorskem delu mesta.

Pester program prireditev bodo začeli že 2. decembra z zimsko izvedbo Altroke Istra Gourmet Festivala, pa je razkrila direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper Mojca Vojska.

Tudi letos bo na razpolago drsališče, ki ga bodo postavili v Taverni. S streho bodo bolj zaščiteni pred slabim vremenom, zato pričakujejo tudi več obratovalnih dni, je dodala Vojska. Drsališče bodo odprli hkrati s prižigom prazničnih luči in bo obratovalo do konca decembra.

V decembru se bodo v Kopru po besedah sodelavke zavoda za turizem Ylenie Loredan med drugim zvrstili Miklavžev in božični sejem, prihod vseh treh dobrih mož ter tradicionalno silvestrovanje, tokrat s skupinama Ne me jugat in Big Foot Mama.

Precejšnji del programa bo namenjen najmlajšim, je dodala Loredanova. Tako se bodo ob sobotah in nedeljah zvrstile gledališke predstave za otroke, postavili pa bodo tudi praznične hiške, kjer se bo mogoče okrepčati.

Za celoten decembrski praznični program so namenili okoli 200.000 evrov, glede morebitne zaostritve ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa pa je Vojska poudarila, da bodo upoštevali vse ukrepe, ki bodo takrat v veljavi.