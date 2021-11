Sikošek je povedal, da se primera Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) in njegove prodaje nepremičnin družbe Kli Logatec ne spomni, razen iz časopisov. »Na leto sem imel 4000 notarskih zapisov, 6000 overitev in od 5000 do 7000 zemljiško knjižnih predlogov. Kot notar sem imel na dan 70 do 80 strank,« je povzel.

Tega, da bi bil kdo iz DUTB kdaj pri njem, se ne spomni. Pred komisijo je opisal, kako potekajo postopki overitve podpisa in podobno pri notarju, ter izpostavil, da notar ne odgovarja za vsebino listine, zanjo odgovarja le, če jo je sestavil sam.

Zavrnil je navedbe skrbnika nepremičninskega portfelja za področje industrije v DUTB Miše Josipa Ivanca, da so v DUTB opozorili notarja, da se vpis lastninske pravice na kupca ne izvrši, preden so izpolnjeni vsi pogoji za posel. »Tega, da bi me v DUTB opozorili na to, se ne spomnim. Ivanca sploh ne poznam,« je dejal.

»Če bi bilo to res, zakaj niso podali ugovora na to. Tudi zemljiškoknjižno sodišče je brez težav vpisalo pravico na kupca, s strani strank v tem postopku ni nihče nasprotoval takšni vknjižbi. Ko je bil izdan sklep, ki je vročen vsaki strani, bi lahko podali ugovor in bi se to rešilo,« je ocenil Sikošek.