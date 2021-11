Kraljem tretja zaporedna zmaga šele po kazenskih strelih

Kralji iz Los Angelesa so dosegli četrto zmago v severnoameriški hokejski ligi NHL. Za tretjo zaporedno zmago so se morali potruditi. Izid po rednem delu je bil 2:2, gostujoče St. Louis Blues pa so strli šele po kazenskih strelih za končni izid 3:2. Anže Kopitar se tokrat ni vpisal v statistiko strelcev ali podajalcev.