Porto je v lombardijski prestolnici povedel že v šesti minuti po golu Kolumbijca Luisa Diaza, izenačujoči zadetek za domačo zasedbo pa je v 61. minuti dosegel gostujoči obrambni igralec iz Konga Chancel Mbemba.

Španska zasedba je šele v drugi polovici tekme zlomila ukrajinski odpor. V prvem polčasu je za Real zadel Karim Benzema v 14. minuti, izenačil pa je Brazilec Fernando v 39. minuti. Madridčani so končni izid postavili v 61. minuti, po vnovični asistenci Viniciusa Juniorja je znova zadel Benzema.

Ob 21. uri se bo začelo še šest tekem. Para skupine A sta Leipzig - PSG in Manchester City - Brugge, v skupini B bo Liverpool gostil Atletico Madrid, v skupini C sta na sporedu dvoboja Borussia Dortmund - Ajax in Sporting Lizbona - Bešiktaš, v skupini D pa bo še tekma med Šerifom iz Tiraspola in milanskim Interjem.

V torek je bilo na sporedu osem tekem. V skupini E je Barcelona v gosteh premagala kijevski Dinamo z 1:0, Bayern pa je bil doma boljši od Benfice s 5:2. V skupini F sta se Atalanta in Manchester United razšla z 2:2, Villarreal pa je ukanil Young Boys z 2:0. V skupini G je Wolfsburg premagal Salzburg z 2:1, Lille pa je slavil v Sevilli z 2:1. V skupini H je Juventus doma s 4:2 opravil z Zenitom iz Sankt Peterburga, Chelsea pa je slavil v Malmöju z 1:0.