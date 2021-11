Nedavna raziskava francoske mednarodne finančne družbe Natixis, poimenovana Global Retirement Index, primerja varnost upokojevanja v 44 državah, od ZDA, Velike Britanije, Nemčije, Slovenije do Kitajske in Indije. Na podlagi analize 18 neodvisnih kazalnikov Natixis sestavlja vsako leto tako imenovani globalni indeks upokojevanja (Global Retirement Index), ki preučuje dejavnike, ki vplivajo na varnost upokojitve v posamezni državi in tudi kvaliteto življenja upokojencev. V letošnji primerjavi držav se je Slovenija zavihtela na 16. mesto in glede na lani prehitela tako ZDA kot Veliko Britanijo.

Podkategorija zdravstva zajema vse od pričakovane življenjske dobe v posamezni državi do povprečnih javnih izdatkov za zdravstvo. Podkategorija finance in upokojevanje vsebuje koeficient starostne odvisnosti po državah, stopnjo inflacije, oceno davčnega bremena in javni dolg v posamezni državi ter korporativno upravljanje družb. Tretja podkategorija indeksa zajema kazalnike, ki se nanašajo na kvaliteto življenja, kot so kakovost zraka in vode, biotska raznovrstnost, in na druge okoljske dejavnike. Zadnja podkategorija indeksa pa obsega materialno blaginjo, enakost dohodkov, dohodek na prebivalca in stopnjo brezposelnosti. Vsi našteti kazalniki naj bi skupaj izkazovali širino kvalitete okolja, v katerem živijo upokojenci, in njihovo finančno blagostanje.

Indeks vključuje 18 kazalnikov uspešnosti, združenih v štiri tematske podindekse, ki so bili izračunani na podlagi podatkov mednarodnih organizacij in akademskih virov. Upošteva posebne značilnosti starejše demografske skupine, kjer ocenjujejo in primerjajo stopnje kakovosti življenja upokojencev v različnih državah po svetu.

Slovenija izstopa pri kazalniku dohodkovne enakosti

Slovenija je letos med 44 državami zasedla zavidljivo 16. mesto in se glede na lansko leto premaknila za tri mesta navzgor po lestvici in med drugimi prehitela tudi ZDA in Veliko Britanijo. Naša država je dobila višje skupne ocene pri kategorijah, ki se nanašajo na materialno blaginjo, kakovost življenja in zdravje. Posebej izstopamo pri kazalniku dohodkovne enakosti, saj imamo med vsemi primerjanimi državami tretjo najvišjo oceno. Prav tako ima Slovenija pričakovano dobre ocene pri podkategoriji kvaliteta življenja, kajti po kazalniku biotske raznovrstnosti smo drugi na lestvici. Na drugi strani pa ima naša država podpovprečne ocene pri podindeksu na področju financ, kjer ima primerjalno slabe ocene pri kazalnikih davčnega bremena zaposlenih in visokega koeficienta starostne odvisnosti, ki nam pove, koliko otrok in starejših prebivalcev je odvisnih od 100 delovno sposobnih.

Vodilna mesta v globalnem indeksu upokojevanja tudi letos zasedajo severnoevropske države, med katerimi je na prvem mestu Islandija, na drugem Švica in tretjem Norveška, sledijo pa jim še Irska, Nizozemska, Nova Zelandija, Avstralija, Nemčija in Danska. Najboljših sedem držav je na splošno ohranilo enako uvrstitev že dve leti zapored, pri čemer so prve tri države na istem mestu že tretje leto. To je nekako logično, saj so uvrstitve držav vezane na trenutno stanje v posameznih državah, na primer kvaliteta življenja ali naravno okolje, ki se praviloma ne spreminja tako hitro.

Če pogledamo primerjavo še regionalno, ugotovimo, da je že tretje leto zapored z najvišjo oceno Severna Amerika, sledi zahodna Evropa na drugem mestu, nato vzhodna Evropa, srednja Azija, Latinska Amerika in na koncu azijsko-pacifiška regija.