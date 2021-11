MO Kranj po mnenje na ustavno sodišče

Kranjski mestni svetniki so pooblastili župana MO Kranj Matjaža Rakovca, da na ustavno sodišče še pred morebitno današnjo odločitvijo o referendumu o ustanovitvi občine Golnik vloži zahtevo za oceno ustavnosti zakonov o lokalni samoupravi in o referendumu in ljudski iniciativi.