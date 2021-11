Družbi Summit Leasing Slovenija in Daimler Mobility podrobnosti transakcije skladno z dogovorom ne razkrivata. So pa v Summit Leasingu v sporočilu za javnost zapisali, da bo njihova dolgoročna povezanost s švicarsko skupino Emil Frey, generalnim uvoznikom vozil Mercedes-Benz in vozil drugih znamk skupine Daimler za Hrvaško in sosednje države, zagotovila rast in kontinuiteto poslovanja na področju finančnih storitev za znamke vozil skupine Daimler na Hrvaškem.

Direktor Summit Leasinga Slovenija Mitja Otorepec je izrazil veselje, da bodo lahko s kreativnimi finančnimi rešitvami še naprej podpirali stranke Mercedes-Benza, trgovce in distributerja. Summit Leasing bo po njegovem zagotovil kontinuiteto pri zagotavljanju vrhunskih finančnih storitev za vse deležnike. "To bomo dosegli tako, da se bomo osredotočili predvsem na odličnost storitev z digitalizacijo, integracijo finančnih storitev v prodajni proces in nadaljnjim vlaganjem v razvoj kompetenc zaposlenih, je povedal Otorepec.

Da so kupca našli v slovenskem Summit Leasingu, so veseli v družbi Mercedes-Benz Leasing Harvatska. Izvršni direktor družbe Uroš Biber je prepričan, da jim bo novi lastnik zagotovil tudi nadaljnji razvoj. "Prepričani smo, da je Summit Leasing Slovenija najboljši strateški partner za kontinuiteto in še višjo raven finančnih storitev za Daimlerjeve znamke vozil na Hrvaškem," je poudaril.

Družba Mercedes-Benz Leasing Hrvatska s sedežem v Zagrebu je v 100-odstotni lasti družbe Daimler Mobility iz Stuttgarta, hčerinske družbe nemškega proizvajalca avtomobilov Daimler. Leta 2000 ustanovljena hrvaška družba zasebnim in poslovnim strankam ponuja storitve na področju financiranja nakupa osebnih avtomobilov, dostavnih vozil, tovornjakov in avtobusov znamk skupine Daimler na hrvaškem trgu.

Direktor hrvaškega podjetja v 100-odstotni lasti slovenskega Summit Leasinga bo po poročanju spletnih Financ vodil Otorepec, ohranil pa bo člane uprave. Otorepec po navedbah poslovnega časnika razmišlja že o širitvi na nove trge, denimo o Srbiji, a o konkretnejših načrtih ni želel govoriti.