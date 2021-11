(Nedeljski dnevnik) Kranjec v elitni Kraljevi družbi

Letos mineva 380 let od rojstva našega največjega polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja, pionirja na marsikaterem področju, naravoslovca, ki ga je zanimala narava in njeni pojavi, živa bitja in njihova preteklost, zapisana v okamnine. Bil je raziskovalec in popotnik, inovator in izumitelj, ki je razmišljal širše od ljudskih in verskih vraž ter si prislužil mesto v angleški Kraljevi družbi.