Smutiji so odličen zajtrk ali malica, zato jih, če jih še nisi, kar hitro sprejmite v svoje življenje. Ne le, da so nasitni, še neverjetno okusni so in res vam lahko polepšajo dan.

Ker ta smuti vsebuje tudi bučni pire, vam na kratko predstavljamo njegovo pripravo, za daljši opis s fotkami pa odklikajte na recept Doma pripravljen bučni pire.

Priprava pireja že vzame nekaj časa, a se tako zelo splača. Bučni pire pripravite v nekaj korakih:

• rumeno bučo previdno olupite in narežite na kocke

• bučne kocke pecite v pečici približno 40 minut na 175°C

• zmehčane bučne kocke zmiksajte

• pire po želji odcedite na cedilu, obloženem s krpo

• pire razdelite na porcije in zamrznite (ali pa pire vložite tako, kot bi marmelado)

• pripravljen pire v hladilniku počaka približno teden dni

Če vam ostane nekaj pireja, pripravite še recepta Bučna rulada s kremnim namazom in/ali Nebeško puhaste polnozrnate bučne palačinke.

