Atalanta sicer dvoboja ni začela najbolje, precej sreče pa so imeli domači že v peti minuti, ko je preusmerjen strel Scotta McTominaya zadel vratnico. Nogometaši iz Bergama so bili vse bolj pogumni, v 14. minuti pa je prvi pravi akciji zadel Josip Iličić. Streljal je nizko z roba kazenskega prostora, pokriti De Gea pa je ob tem slabo posredoval in pod telesom žogo spustil v mrežo.

Domači so bili blizu povišanju vodstva v 32. minuti, ko je strel Duvana Zapate iz neposredne bližine v zadnjem trenutku v kot preusmeril Eric Bailly. Kazen je sledila ob koncu polčasa, ko je lepo akcijo Uniteda zaključil Cristiano Ronaldo.

V drugem polčasu je Atalanta, za katero je Iličić odigral 70 minut, imela več lepih priložnosti, tudi zadela je prek Duvana Zapate, a morala po ogledu posnetka v sobi za VAR na veselje še malce počakati. Slovenska sodniška ekipa na čelu z glavnim sodnikom Slavkom Vinčićem je nato le dobila znak, da Zapata ni bil v prepovedanem položaju. Na obeh straneh je bilo do konca dvoboja še precej priložnosti za spremembo izida, eno od težjih pa je v sodnikovem dodatku izkoristil Ronaldo z natančnim strelom z roba kazenskega prostora za delitev točk.

V skupini F je bil istočasno še obračun Villarreal - Young Boys. Rumena podmornica je ugnala švicarskega predstavnika z 2:0 in ima na lestvici tako kot United sedem točk. S petimi sledi Atalanta, Young Boys imajo na dnu tri.

Na zelenico je v današnjem sporedu od Slovencev stopil tudi Benjamin Šeško v dresu Salzburga ob porazu proti Wolfsburgu z 1:2. Osemnajstletni napadalec je po štirih tekmah odsotnosti zaradi poškodbe v igro vstopil v 63. minuti in poživil igro avstrijskih prvakov, a poraza ni uspel preprečiti. Vsi goli so padli pred njegovim prihodom na zelenico.

V skupini G je Lille v gosteh ugnal Sevillo z 2:1 in ima tako kot Wolfsburg pet točk. Zadnja je s tremi Sevilla, Salzburg pa je na vrhu s sedmimi osvojenimi točkami.

Prav tako je na klopi tekmo proti Barceloni začel Benjamin Verbič, priložnost za igro pa je dobil v 77. minuti. Katalonci so tedaj že vodili, potem ko je v 70. minuti edini zadetek na tekmi dosegel Ansu Fati. Slovenski reprezentant je imel lepo priložnost v 82. minuti, a je z volejem z leve strani slabo streljal.

V skupini E je bila tudi tekma Bayern München - Benfica, ki so jo Bavarci dobili s 5:2 in se že uvrstili v osmino finala. Za domače so zadeli Robert Lewandowski (26., 61., 84.), skupaj se je med strelce vpisal že osemkrat v tem tekmovanju, ter Serge Gnabry (32.) in Leroy Sane (49.). Za Benfico je vmes znižal Morato (38.), drugi zadetek za goste pa je dosegel Darwin Nunez (75.). Lewandowskemu je sicer ob koncu prvega polčasa strel z bele pike obranil Odiseas Vlahodimos.

Bayern ima na vrhu lestvice E popoln izkupiček oziroma 12 točk, sledi pa Barcelona s šestimi. Štiri ima Benfica, dve pa kijevski Dinamo.

V skupini H je Juventus s 4:2 ugnal Zenit iz Sankt Peterburga, dva zadetka je dosegel Paulo Dybala (11., 58./11-m), vmes pa so si Torinčani prek Leonarda Bonuccija zabili avtogol (26.). Za Torinčane sta v drugem polčasu zadela Federico Chiesa v 74. in Alvaro Morata v 82. minuti, končni izid pa je postavil Serdar Azmoun v sodnikovem dodatku drugega polčasa.

V tej skupini je Chelsea z 1:0 v gosteh ugnal Malmö. Prvaki minule sezone na lestvici z devetimi točkami sledijo Juventusu, ki jih ima 12 in si je kot drugi klub zagotovil nastop v osmini finala. Zenit je ostal tretji s tremi, na dnu pa je Malmö brez točke.