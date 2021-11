Ko so pred letošnjo sezono lige prvakov opravili žreb, je nemudoma postalo jasno, da je skupina B tista, ki ji radi pravimo skupina smrti. V njej so se znašli Liverpool, Atletico Madrid, Porto in Milan. Po treh krogih je bolj kot ne jasno, da bo napredoval Liverpool, ki je razred zase in je zbral vseh devet točk, medtem ko se za drugo mesto obeta troboj. V najslabšem položaju je Milan, ki je na zadnjem mestu še brez točke. Zanimivo, da je položaj italijanskega velikana povsem drugačen na domačem prvenstvu, kjer je po enajstih krogih z desetimi zmagami in remijem skupaj z Napolijem na prvem mestu. Nazadnje je na derbiju v Rimu ugnal Romo z 2:1, blestel pa je zimzeleni Zlatan Ibrahimović.

Švedski napadalec je pri štiridesetih letih še vedno ključni člen Milana in je, ko je v pravi fizični formi, odločilen. To je na svoji koži občutila Roma. Ibrahimović je najprej zadel s prostega strela za 1:0, nato pa izsilil še enajstmetrovko, po kateri je Franck Kessie zabil za 2:0. To je bil skupno že kar 400. gol Ibre na različnih nogometnih državnih prvenstvih (v karieri je igral za Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Milan, PSG, Manchester United in LA Galaxy) in 150. na italijanskem prvenstvu. »Več ko igram, v boljši formi sem in bolje se počutim. Nisem vedel, da sem pred tem, da dosežem 400. gol v državnih nogometnih prvenstvih. To niti ni bil moj cilj, pomembno je le, da moja ekipa zmaguje,« je povedal Zlatan Ibrahimović. In nadaljeval v svojem slogu: »Vsake toliko presenetim. Vedno moraš poskusiti, saj je neuspeh del uspeha. Všeč mi je, ko mi nasprotnikovi navijači žvižgajo in me zmerjajo. Bolj ko to počnejo, bolj se počutim živega. Adrenalin mi pomaga, da sem lahko še boljši.«

Ibrahimovićevemu Milanu proti Portu šteje le zmaga, saj bi samo v tem primeru še imeli možnost za napredovanje. Ob tem pa bodo navijači črno-rdečih upali še na darilo Liverpoola. Če bi se oba scenarija na koncu uresničila, bi bil boj za drugo mesto v skupini B dva kroga pred koncem povsem odprt.