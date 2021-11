Zaradi klubskih obveznosti v tujini so uvodni praznični trening v tradicionalni bazi v Zrečah zamudili Gašper Marguč, Blaž Blagotinšek, Miha Zarabec in Urh Kastelic. Selektor Ljubomir Vranješ je seznam razširil z 18 na 19 igralcev, saj si je v soboto v živo ogledal prvenstveno tekmo Riko Ribnica – Slovenj Gradec in se ogrel za levega zunanjega igralca gostov, 26-letnega Vida Levca, ki bo na tem položaju tekmec Borutu Mačkovšku in Niku Henigmanu. Danes so igralci opravili tudi testiranje motoričnih in morfoloških značilnosti, pridružilo pa se jim je še sedem mlajših rokometašev: Jernej Drobež, Aleks Kavčič (oba Gorenje), Staš Slatinek Jovičić (Trimo), Miha Kavčič (Nexe, Hrvaška), Uroš Miličevič (Riko Ribnica), Domen Novak (Wetzlar, Nemčija) in Aleks Vlah (Celje Pivovarna Laško).

Reprezentanca bo v Zrečah ostala do sobote, ko jo ob 18. uri v Novigradu čaka obračun z južnimi sosedi Hrvati. Selektor Ljubomir Vranješ je zadovoljen z dosedanjim potekom priprav: »Igralci zelo pridno trenirajo in imajo veliko volje in želje. Do sobote želimo preizkusiti formo igralcev, uigrati nove taktične kombinacije in v ekipo čim bolje vključiti novince.« Na uvodnih pripravah za EP 2022 je v ospredju obramba: »Kar 70 odstotkov dela bo posvečeno igri in nalogam v obrambi. Želim čvrsto in agresivno obrambo, pomembna pa bodo tudi posredovanja vratarjev. In ko to deluje, imamo hitro igro in (pol)protinapade. Hitri igralci morajo čim bolje izkoristiti to svojo prednost.«

Vranješ želi, da bi Slovenija spet igrala tako kot na EP 2020, ko je na Švedskem osvojila četrto mesto. »Vračamo se na tisto, kar smo igrali na lanskem evropskem prvenstvu. Takratna igra mi je bila všeč, vendar smo nato malce skrenili s proti. Zdaj se želimo vrniti na staro pot. Po rezultatih testiranja bo jasno, kateri igralci so sposobni izpolniti moje zahteve v igri. Prav telesna pripravljenost je eden ključnih dejavnikov v igri,« se zaveda 48-letni Šved srbskih korenin. »To, kar bomo do sobote trenirali v Zrečah, bomo preizkusili proti Hrvaški. In stvari, ki ne bodo delovale, bomo nato skušali izboljšati do EP.« Na Euru 2022 (od 13. do 30. januarja) bo Slovenija v prvem delu igrala v Debrecenu na Madžarskem, njeni tekmeci pa bodo Danska, Severna Makedonija in Črna gora.