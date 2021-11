Lansko leto zaradi neugodnih epidemioloških razmer in s tem povezanih vladnih ukrepov Mestna občina Ljubljana in njen javni zavod Turizem Ljubljana nista pripravila sicer tradicionalnih decembrskih prireditev, kot so praznični sejmi, prireditev ob prižigu luči, Miklavžev sprevod, sprevod dedka Mraza in ognjemet ob novem letu. A letos, kot kaže, v Turizmu Ljubljana vendarle upajo, da bodo Ljubljančanom in obiskovalcem prestolnice ponudili bolj vesel december, kot je bil lansko leto.

Turizem Ljubljana je namreč že zbira vloge za oddajo sejemskih hišic za prodajo daril oziroma gostinskih hišic v sklopu prazničnega sejma med 26. novembrom in 2. januarjem. Na Bregu in Petkovškovem nabrežju bodo postavili skupaj do 34 sejemskih hišic (od tega kar 31 na Bregu), kjer bodo najemniki lahko prodajali darilni program. Cena najema hišice bo 1700 evrov ne glede na lokacijo.

Na Bregu bo Turizem Ljubljana oddajal tudi najmanj tri male gostinske hišice, tri male gostinske hišice namerava postaviti na Kongresnem trgu in štiri na Cankarjevem nabrežju. Na vseh treh lokacijah bodo gostinske hišice odprte do 2. januarja z možnostjo podaljšanja do 9. januarja. Največ bodo morali za najem odšteti najemniki gostinskih hišic na Cankarjevem nabrežju, in sicer kar 6000 evrov, na Kongresnem trgu bo hišica stala 5000, na Bregu pa 3000 evrov.

Turizem Ljubljana bo oddal tudi 12 velikih gostinskih hišic, in sicer na Prešernovem trgu, Gallusovem nabrežju, Cankarjevem nabrežju, v Stritarjevi ulici, na Bregu, Kongresnem trgu ter križišču Kongresnega trga in Wolfove ulice. Največ bodo morali odšteti najemniki velikih gostinskih hišic na Cankarjevem nabrežju, ki bosta stali po 15.000 evrov. Vsi najemniki malih in velikih gostinskih hišic na prazničnem sejmu bodo morali plačati še priklop in pavšalno porabo elektrike v višini 1000 oziroma 1500 evrov, je razvidno iz razpisa Turizma Ljubljana.