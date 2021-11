Novoustanovljeno »sodišče«, ki ga sestavljajo mednarodni pravniki, bo šest mesecev obravnavalo tri odmevne primere: umor Lasanthe Wickrematungeja leta 2009 v Šrilanki, umor Miguela Angela Lopeza Velasca leta 2011 v Mehiki in umor Nabila Al-Šarbadžija leta 2015 v Siriji.

To neuradno sodišče bo imelo obliko posvetovalne skupščine, na kateri bodo sodelujoči obsojali dejanja v zvezi z novinarji in njihovim poklicem, ki so po njihovem mnenju obsojanja vredna, zlasti po črki mednarodnega prava. Njihova mnenja bodo nato predložena pristojnim organom, hkrati pa bo njihov cilj tudi zbiranje dokazov.

Med ključnimi pričami so med drugim Hatice Cengiz, turška raziskovalka in zaročenka leta 2018 umorjenega savdskega novinarja Džamala Hašodžija, Matthew Caruana Galizia, novinar in sin leta 2017 umorjene malteške novinarke Daphne Caruana Galizia, ter Nobelova nagrajenka za mir Maria Ressa s Filipinov.