Drevišnji derbi 4. kroga v nogometni ligi prvakov bo med Atalanto in Manchestom Unitedom. Moštvi sta pred dvema tednoma poskrbeli za poslastico večera. Spomnimo, da je Atalanta ob polčasu vodila z 2:0, v drugem polčasu pa so rdeči vragi uprizorili popoln preobrat, ko so po zadetkih Rushforda, Maguireja in Ronalda dosegli pomembno zmago v boju za nadaljevanja lige prvakov.

Tako italijansko kot angleško moštvo sta imeli minulo soboto v ligaškem prvenstvu pomembno preizkušnjo pred nadaljevanjem najmočnejšega klubskega tekmovanja. Na prvi pogled jo je bolje izkoristil Manchester, ki je v gosteh s 3:0 nadigral Tottenham ter po slabem začetku prvenstva na lestvici napredoval na peto mesto. Znova sta se med strelce vpisala Ronaldo in Rushford, drugi zadetek za Manchester pa je dosegel Cavani. Atalanta je na domačem igrišču remizirala z Laziem (2:2), neodločenega rezultata pa se je veselila kot zmage. Razlog je v tem, da je rezultat izenačila globoko v sodnikovem podaljšku. Moštvo Josipa Iličića (igral je do 67. minute) je tudi prvi zadetek doseglo v sodnikovem podaljšku prvega polčasa za izenačenje na 1:1.

Generalka z Laziem uspela »Lazio igra podoben nogomet kot United, zato sem prepričan, da smo imeli najboljši možen test pred drevišnjo tekmo,« pravi Atalantin trener Gian Piero Gasperini. »Naš cilj je jasen, in sicer zmaga, s katero bi bili na dobri poti k nadaljevanju v drugi krog tekmovanja. Žal smo si zapravili mirnejše nadaljevanje v Manchestru, kjer smo večji del dvoboja pokazali odlično igro. Po lepih akcijah smo bili malce nenatančni le pri zadnjih podajah, sicer bi se dvoboj lahko obrnil tudi v našo korist,« je prepričan Gasperini. Menedžer Manchestra Uniteda Ole Gunnar Solskjaer je v zadnjih dneh doživljal težke čase. Mediji so večkrat pisali, da mu tečejo zadnje ure na klopi trofejnega moštva. »Dajte no, pod kakšnim neki dodatnim pritiskom sem bil. Pritisk je na takšnem mestu prisoten vsako tekmo. Vselej sem užival v kritikah in lahko mi jih namenjate še naprej. Novinarji imate svoje delo, strokovnjaki drugačnega, jaz nekaj tretjega. Danes sem spet najboljši trener, mar ne?« je z vprašanjem sklenil pogovor Ole Gunnar Solskjaer po zmagi nad Tottenhamom, potem ko je bil šest dni pred tem na odstrelu, ko je United na svojem igrišču z 0:5 klonil proti Liverpoolu.

Wolfsburg prekinil negativni niz Salzburg je po treh odigranih dvobojih hit v ligi prvakov. Avstrijci so zbrali sedem točk in so na pragu uvrstitve v osmino finala. V večernem dvoboju (18.45) se bodo danes pomerili z »ranjenim« Wolfsburgom, ki je v zadnjih tednih doživel serijo porazov. Na zadnjih osmih dvobojih pred sobotnim ligaškim je namreč izgubil pet tekem, trikrat pa je remiziral. Wolfsburg je negativni niz prekinil v soboto v Leverkusnu, kjer je bil v gosteh z 2:0 boljši od Bayerja. Wolfsburg ima tudi težave z agresivno igro, saj je kar štiri tekme od zadnjih desetih končal z igralcem manj na igrišču. Salzburg je v avstrijskem prvenstvu po 13 krogih z enajstimi zmagami in dvema remijema zbral neverjetnih 35 točk. Enega dveh neodločenih rezultatov je dosegel v zadnjem krogu, ko je remiziral v gosteh z Riedom (2:2), potem ko je prejel gol v sodnikovem podaljšku.