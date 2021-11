Še vedno brez rešitve za smrad na Vrhniki

Medtem ko stanovalke in stanovalce na Vrhniki že vrsto let moti smrad, še vedo čakajo na predpis, ki bi urejal neprijetne vonjave. Na ministrstvu za okolje in prostor pravijo, da je sprememba uredbe, ki zadeva to področje, v medresorskem usklajevanju.