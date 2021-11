Barbara Turk Niskač, etnologinja in kulturna antropologinja: Otroci si ne želijo le igre, ampak tudi dela

Etnologinja in kulturna antropologinja dr. Barbara Turk Niskač je kot mlada raziskovalka in asistentka na filozofski fakulteti doktorirala z etnografsko raziskavo o odnosu med igro, delom in učenjem v zgodnjem otroštvu. Med doktorskim študijem se je iz antropologije otroštva izpopolnjevala kot Fulbrightova štipendistka na Univerzi Rutgers v ZDA. Na Inštitutu za narodopisje ZRC SAZU s podoktorskim projektom nadaljuje raziskavo o tem, kako se koncept dela v otroštvu spreminja skozi čas, kako danes gledamo na otroka, kaj sploh je delo. Za širše bralstvo je nedavno pri založbi ZRC SAZU izšla njena monografija O igri in delu: Antropologija zgodnjega otroštva.