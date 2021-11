Varnostniki, ki stražijo kontaminirano območje v Černobilu, si kraj delijo s krdeli psov. Nekateri psi imajo imena, drugi ne. Nekateri ostanejo v bližini, drugi pridejo in odidejo, kadar želijo. Pazniki jih hranijo, jim ponujajo zavetje, občasno tudi zdravstveno oskrbo. Ko poginejo, jih pokopljejo.

Psi, begunci nesreče z leta 1096

Vsi potomci nekoč zapuščenih hišnih ljubljenčkov so v nekem smislu begunci nesreče iz leta 1986, v kateri je eksplodiral reaktor številka 4 v jedrski elektrarni Černobil. Ko so iz ukrajinskega mesta Pripjat evakuirali več deset tisoč ljudi, so jim prepovedali s seboj vzeti hišne ljubljenčke. Da bi preprečili širjenje kontaminacije, so sovjetski vojaki številne zapuščene živali ustrelili. Zagotovo pa se je nekaterim živalim uspelo skriti in preživeti. Danes, petintrideset let pozneje, se na stotine potepuških psov sprehaja po 2600 kilometrov velikem zaprtem območju, ki je bilo vzpostavljeno za omejevanje prometa ljudi. Nihče ne ve, kateri psi so neposredno potomci zapuščenih hišnih ljubljenčkov in kateri so morda prišli na območje od drugod. Zdaj so vsi psi prepovedane cone.