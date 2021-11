Marjeta Česen, strokovnjakinja za regulativo industrijske konoplje: Omejevanje konoplje povzroča več škode kot koristi

Po slovenski zakonodaji se lahko iz gojene industrijske konoplje prideluje semena za nadaljnje razmnoževanje, prehrano, kozmetiko, olja in substance za kozmetične namene ter prehrano živali. Trg s pripravki iz industrijske konoplje je v zadnjem času dobesedno eksplodiral, trgovine po vsej Sloveniji so preplavljene z izdelki, ki vsebujejo izvlečke iz industrijske konoplje, največkrat gre za kapljice CBD v takšnih in drugačnih oblikah. Marjeta Česen je doktorica znanosti na področju ekotehnologije. Na Inštitutu Jožefa Stefana je najprej preučevala vpliv zdravilnih učinkovin na okolje, danes pa se v podjetju Pharmahemp, ki velja za eno najinovativnejših na svetu v smislu razvoja izdelkov iz industrijske konoplje, ukvarja s področjem regulative.