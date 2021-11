Je pa seveda situacija na cesti odvisna tudi od osebnosti voznika, s katerim si deliš cestišče, še huje, krožišče ali zadnji parkirni prostor v parkirni hiši. Če za piko na i pada še dež ali je zapadlo nekaj centimetrov snega, je lahko vsa situacija začinjena še s kančkom pihanja, jeze, tudi preklinjanja. Vse to je odličen recept za stres, kaj stres, nesrečo. Že pred leti se je mulec, takrat je hodil še v vrtec, sredi nedeljskega kosila dedku in babici pohvalil, da se je največ kletvic naučil ravno med vožnjo na trening. Seveda v moji izmeni. Hkrati pa pripomnil, da so najbolj sočne padale prav med vožnjo v dežju. »Kar je nenavadno, saj se mama zelo rada sprehaja v dežju,« je komentiral. Ampak sprehod v dežju v škornjih in dežnem plašču je povsem nekaj drugega kot v času prometne konice priti z enega na drugi konec Ljubljane in pravočasno dostaviti otroka na trening. Kajti dež na cesto zvabi vse tiste voznike, ki namesto dežnika raje odpeljejo avto iz garaže.

Gre za tiste, ki jih lahko damo v okvir k nedeljskim voznikom, ki enkrat na teden zapeljejo svoj avto iz garaže in naredijo en krog po okolici. Po navadi so to vsevedneži, ki so prepričani, da so oni tisti, ki so na cesti obdani z nesposobnimi vozniki. Gre za voznike, ki ne dojamejo, da njihova vožnja ni nič bolj varna, če jo zaradi dežja upočasnijo za 20 odstotkov po mestnih cestah oziroma za 50 odstotkov na obvoznici. Upam si trditi, da s prepočasno vožnjo, ki je nepotrebna in je samo dokaz neveščega oziroma slabega voznika, povzročijo več nesreč, ker preseneti druge udeležence v prometu. Ljudje so enostavno pozabili voziti, ko dežuje, še več je takih, ki ne znajo upravljati vozila v snegu. Zato je zdaj morda idealen čas, da se zapeljete do poligona varne vožnje in preverite, ali je bolje v primeru dežja ali snega obuti tople čevlje in v roke vzeti dežnik, morda poklicati taksi, kot pa iz garaže odpeljati avtomobil.

Glede mene pa – otrok je zrasel in na treninge hodi sam. Zato je avto v prometni konici ob dobri glasbi in kavi »za na pot« postal prostor za sprostitev in načrtovanje preostanka dneva.