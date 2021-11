Potem ko je Edvard Kolar v slovenskem športnem prostoru zasedel praktično vse najpomembnejše funkcije, se ta teden ponovno podaja v boj za mednarodno uveljavitev. V domačem okolju je bil Kolar direktor Gimnastične zveze Slovenije, generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije, direktor direktorata za šport na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter predsednik uprave Športne loterije. V mednarodnih kandidaturah v svetu gimnastike, od koder izhaja kot izjemen trenerski strokovnjak, ki je do številnih naslovov svetovnega in evropskega prvaka popeljal Mitjo Petkovška, za zdaj še ni tako uspešen. Ta teden bo v Antalyi na kongresu Mednarodne gimnastične organizacije (FIG) tretjič kandidiral za člana izvršnega odbora, potem ko je bil neuspešen v letih 2012 in 2016. Pred štirimi leti se je potegoval za predsednika Evropske gimnastične organizacije (UEG), a je v Splitu doživel dokaj tesen poraz, potem ko ga je z 28:20 premagal tedanji podpredsednik Azerbajdžanec Fajid Gajibov.

Obeta se tesen izid Zanimivo je, da sta se poti Kolarja in Gajibova v zadnjih letih močno združili. Že na splitskih volitvah sta imela tekmeca podobno vizijo o združeni Evropi, ki ju še vedno združuje. »V Evropi imam zelo veliko podporo, o čemer sem se prepričal na naših druženjih, v zadnjem času v Zürichu in Frankfurtu. Iz dveh velikih evropskih članic sem dobil potrdilo, da bom prvi kandidat Evrope za člane izvršnega odbora. Bolj kot položaj v izvršnem odboru FIG me zanima, kdo bo njen predsednik, saj je uspešnost dela odvisna predvsem od tega,« nam je pred današnjim odhodom v Turčijo povedal Edvard Kolar. Za položaj predsednika FIG se bosta potegovala Fajid Gajibov in zdajšnji prvi mož Morinari Vatanabe, 62-letni Japonec, ki je bil med letoma 2009 in 2016 predsednik japonske gimnastične zveze, na čelu FIG pa je po 20 letih vodenja zamenjal Italijana Bruna Grandija. O njegovi funkcionarski veličini govori tudi podatek, da je Vatanabe oktobra pred tremi leti postal član Mednarodnega olimpijskega komiteja. Na kongresu FIG bodo izvoljeni še trije podpredsedniki ter sedem članov izvršnega odbora. Ti imajo posebna volilna pravila glede na spol, saj morata biti v prvem in drugem krogu izvoljena po en moški in ena ženska, v zadnjem krogu pa še trije kandidati ne glede na spol. Kolar ocenjuje, da bo v boju za predsednika tesen izid, zelo pomembni pa bodo zadnji trije dnevi na samem prizorišču.

Kolarjeve želje sežejo visoko »Pred petimi leti sem bil povsem blizu izvolitvi v izvršni odbor. Po prvem krogu sem bil na sedmem mestu, v drugem krogu pa mi je zmanjkalo nekaj glasov. Upam, da bom zdaj uspešnejši,« si obeta Kolar, ki ne skriva ambicij, da bi rad prevzel vidnejšo funkcijo v gimnastičnem svetu. Če tokrat ne bo uspešen v Turčiji, bo prihodnje leto kandidiral za podpredsednika UEG, saj nova pravila evropske gimnastike zahtevajo, da se lahko za predsednika UEG poteguje le kandidat, ki je član izvršnega odbora UEG. »V svojem programu sem poudaril spremembo tekmovalnega sistema, ki bi moral biti celovitejši in bi povezoval vsa tekmovanja med seboj. Zavzemam se, da bi imeli specialisti na posameznih orodjih večjo težo. Zelo pomembna je digitalna povezanost, kjer ima FIG precej rezerv. Z njo bi povečali dostopnost do tekmovanj. Menim, da bi bilo nujno treba povišati nagrade športnikom, predvsem na največjih tekmovanjih, kot so svetovni pokali ter kontinentalna in svetovno prvenstvo. Veliko pa lahko storimo tudi na področju izobraževanja, ki je širša tema,« svoja programska izhodišča navaja Edvard Kolar, ki se je v minulih tednih v medijih izpostavil tudi kot podpornik Tomaža Barade v boju za predsedniški položaj Olimpijskega komiteja Slovenije.