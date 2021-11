Mobilnik nokia xr20 se od velikega dela robustnežev loči po bolj posrečenem dizajnu. Ta se ne zgleduje po opeki, temveč vnaša nekaj več razgibanosti v zaščitno ohišje. Hkrati pa napravo spremlja razmeroma visoka cena okrog 600 evrov. Ob tej nekoliko razočara spoznanje, da je zaslon zgolj LCD. Njegova diagonala meri 16,9 centimetra (6,67 palca), ima pa solidno ločljivost 2400×1080. Frekvenca osveževanja slike je seveda zgolj 60-herčna (Hz). Pomembno je, da so za zaslon uporabili steklo gorilla glass victus, ki je najmočnejše steklo za mobilnike. Če se slučajno pokvari, pa HMD jamči brezplačno zamenjavo v prvem letu od nakupa. Z vodoodpornostjo po standardu IP68 telefon zdrži pol ure na globini 1,5 metra pod vodo. Omeniti kaže tudi podporo za omrežja 5G.

Napravo poganja varčen procesor nižjega ranga snapdragon 480, ki z nenačičkanim Googlovim androidom pripomore k solidni uporabniški izkušnji. Ne pričakujte pa igričarskih radosti. Mobilnik premore šest gigabajtov (GB) delovnega spomina in 128 GB prostora za shranjevanje. Baterija ima kapaciteto 4630 miliamperskih ur (mAh) in po zaslugi varčnega procesorja zdrži tudi dva dni. Mobilnik ima vhod za slušalke, polni pa se s kablom usb-c.

Na hrbtni strani najdemo glavno kamero z ločljivostjo 48 milijonov pik (MP) in ultraširokokotno kamero z ločljivostjo 13 MP, na sprednji strani še kamero z ločljivostjo 8 MP. Kakovost fotografij je za robustne mobilnike solidna, hkrati pa bi za to ceno lahko dobili precej boljše izdelke med nerobustnimi mobilniki.

To je splošna težava robustnežev. Njihova večja trpežnost se močno pozna pri slabšem razmerju med kakovostjo in ceno na vseh drugih področjih. Če ste že tako pripravljeni na kompromis pri kakovosti in potrebujete le mobilnik, ki vam bo ponudil osnove pametnega telefona, a ne bo odpovedal v ekstremnih razmerah, pa se postavlja vprašanje, koliko ste za tak telefon v resnici pripravljeni odšteti. Motorolin defy (2021), ki ponuja primerljivo raven zaščite, je skoraj dvakrat cenejši, a ima dosti slabši procesor in tudi omrežij 5G ne podpira.