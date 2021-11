Campeol je bil lastnik restavracije Le Beccherie v mestu Treviso, kjer so v 70. letih prejšnjega stoletja prvič gostom ponudili sladico iz piškotov, ki so namočeni v kavi in obdani s kremo iz mascarponeja.

Sladica, ki naj bi nastala zaradi napake Campeolove soproge in glavnega kuharja, je hitro prevzela celo državo in dandanes velja za tradicionalno italijansko jed.

Zaia je v soboto na Facebooku zapisal, da je Treviso z odhodom Ada Campeola izgubil še eno gastronomsko zvezdo. »V njegovi restavraciji je zahvaljujoč intuiciji in domišljiji njegove soproge nastal tiramisu, ena najbolj slavljenih sladic na svetu,« je dodal.

Klasičen tiramisu je sestavljen iz plasti piškotov namočenih v kavi in kreme iz mascarponeja, na vrhu pa je posut kakav. Dandanes obstajajo že neštete različice te sladice, od takšnih s sadjem do takšnih z arašidovim maslom.