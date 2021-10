Augsburg je dosegel dragoceno zmago za dvig z dna lestvice. Po prvem polčasu sicer ni kazalo na zmago, saj so gostje hitro povedli. A domači so prek Reeca Oxforda izenačili v 30. minuti, Jeffrey Gouweleeuw, Florian Niederlechner in Alfred Finnbogason pa so zrežirali popoln preobrat v nadaljevanju. Za Augsburg je bila ta zmaga šele druga v sezoni.

Stuttgart ostaja na skromnem 13. mestu, v večerni tekmi pa je nato Gladbach, ki je sredi tedna ponižal prvake iz Münchna na pokalni tekmi, z nekaj težavami odpravil Bochum. V prvem polčasu je kazalo na gladko zmago Borussie, saj je po golih Jonasa Hofmanna in Alassana Pleaja vodila z 2:0. Toda gostje se niso predali, gol Dannyja Bluma v 86. minuti je napovedal ofenzivo v končnici, a so se domači le rešili in se s četrto zmago v sezoni pomaknili na deseto mesto.

Ekipe z vrha so igrale v soboto. Bayern je hitro pozabil pokalno zaušnico in v Berlinu premagal Union s 5:2, prva zadetka je prispeval poljski zvezdnik Robert Lewandowski.

Drugouvrščena Borussia je Köln ugnala z 2:0, za rumeno-črne sta zadela Thorgan Hazard in Steffen Tigges.

Tretji Freiburg je zadnjeuvrščeno ekipo Greuther Fürth odpravil s 3:1, pri čemer so si gostje prvi gol zabili sami. Wolfsburg je v Leverkusnu premagal Bayer z 2:0. Leipzig - nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je za gostujočo ekipo igral do 65. minute - pa je z Eintrachtom igral neodločeno 1:1, potem ko so domači prednost gostov po zadetku Yussufa Poulsena izničili šele v sodnikovem dodatku, zadel je Brazilec Tuta.

Hoffenheim je že v petek premagal Hertho iz Berlina z 2:0.