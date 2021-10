Parižani, ki so igrali brez obolelega Kyliana Mbappeja, po prvem polčasu pa je igro zapustil tudi Lionel Messi, ki je imel že pred obračunom težavo s poškodbo mišice, so se dolgo časa mučili. V 31. minuti so se po golu Jonathana Davida znašli v zaostanku, toda v zadnjem delu le prišli do točk, to pa predvsem po zaslugi Angela De Marie.

Argentinec je v 75. minuti asistiral Marquinhosu za izenačenje, nato pa v 88. še sam dosegel gol, podajalec pri zmagovitem zadetku je bil Neymar.

PSG zanesljivo vodi na lestvici, pred drugouvrščenim Lensom ima ob tekmi več deset točk prednosti.