Paris snema priprave na svojo poroko

Življenje pred kamero je še vedno vsakdan bogate dedinje Paris Hilton (40). V produkciji ameriške televizijske mreže Peacock namreč nastaja nov resničnostni dokumentarec »Paris in Love«, v katerem bo bogata dedinja govorila o svojih pripravah na poroko z ameriškim podjetnikom Carterjem Reumom (40), ki se je na trgu kapitala dokazal s pametnimi naložbami v podjetja, kot so SpaceX, Pinterest in Snapchat, in tako v njuno zvezo prinesel »še« dodatnih 35 milijonov dolarjev premoženja.