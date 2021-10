Strankarska veljaka sta se srečala z dekletom, ki se je predstavila kot nečakinja ruskega oligarha. Začelo se je z aperitivi na terasi in nadaljevalo z večerjo, šampanjcem, tuno in sušijem. Dekle je omenilo, da so pripravljeni investirati ruski denar v Avstriji. Strache je začel dekletu razlagati, kako se financira njihova stranka, in omenil, da obstajajo bogataši, ki stranki podarijo do dva milijona evrov, vendar denar ne gre na račun stranke, ampak združenja, da bi se izognili nadzoru revizije. Video omenja tudi avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza in njegove orgije. V nekem trenutku beseda nanese na Hrvaški, za katero pravijo, da je »sr .... in da se vanjo ne splača vlagati«. Kot je povedala Muccijeva, je avdicijo sprva zavrnila zaradi nemških dialogov, poleg tega je bila zaposlena z drugimi projekti. Vendar je kasting direktorica vztrajala, vlogo pa so prilagodili angleškemu jeziku. Muccijeva igra vlogo Jelene, ki temelji na resnični osebi. Ker o njej ni veliko znanega, je imela veliko svobode pri poustvarjanju lika. »Menda je bila plesalka in naj bi delala v nočnih klubih, tako da sem morala obvladati ples. Mesec dni sem vadila ples ob drogu s plesalcem Ivom Štrkljevićem, ki je pomagal tudi pri koreografiji,« je še povedala mlada igralka.