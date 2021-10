Primož Trubar je bil glavna figura reformacije na naših tleh, a ni bil edini, ki je z velikimi napori prispeval k razvoju slovenskega jezika. V odrski adaptaciji knjižnega dela Boštjana Gorenca Reformatorji v stripu so zato ustvarjalci osvetlili predvsem zgodbi Jurija Dalmatina in Adama Bohoriča. »Če je bil prevod Biblije za slovenski knjižni jezik matura, potem je bila slovnica Adama Bohoriča maturitetno spričevalo,« je zapisal jezikoslovec Kozma Ahačič, ki je pri predstavi pomagal s svojim bogatim strokovnim znanjem o slovenskem jeziku in njegovi zgodovini.

Jezik je igra V Jurija Dalmatina se bo vživel igralec Nik Škrlec, v vlogo Adama Bohoriča pa se bo prelevil avtor stripa, pisatelj, komik in podkaster Boštjan Gorenc - Pižama. Slednji je napisal tudi osnutek scenarija, ki so ga nato postopoma nadgrajevali. Ustvarjalci bi si želeli, da bi gledalci bolje spoznali protagonista, predvsem pa uvideli, kako vsi sooblikujemo materinščino, pravi Gorenc: »Zelo mi je bilo všeč, ko mi je Kozma rekel, da se slovenščine ne smemo bati. Ne sme nas biti strah, da bomo kaj narobe povedali. Dokler nas razumejo, ni težave. Seveda so določeni položaji, kjer moraš obvladati knjižno izreko, ampak jezik je igra in to je tudi sporočilo naše predstave.« V ospredju bodo predvsem dinamika odnosa med Dalmatinom in Bohoričem ter zanimivosti iz njunega življenja, od tega, kako je Dalmatin veljal za čudežnega dečka, ki so mu že v zibelko položili misel, da bo tisti, ki bo s slovenščino naredil nekaj velikega, do kazenskih ukrepov v stanovski šoli, na kateri je ravnateljeval Bohorič. »Predvsem sem moral stopiti na zavoro,« pripomni Gorenc. »Bohorič je pač uglajen gospod in ni ta razigrana Pižama, ki stopi na oder. Mislim, da sem našel nekega notranjega Bohoriča, glede na to, da se tudi sam rad ukvarjam ne samo s pomenskimi, ampak tudi slovničnimi plastmi jezika. Zdaj sem lahko en ta delček sebe spustil na plano.« Pri procesu vživljanja v vlogo mu je pomagalo tudi znanje pisanja in tekočega branja bohoričice. »Gledalci bodo slišali tudi veliko starinskega jezika. Mladi bodo imeli možnost brati bohoričico, pa da jih vidimo, kako se bodo znašli,« se smeje odrski Bohorič.