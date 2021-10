Pogled na lestvico (Koper 27 točk, Olimpija 26, Maribor 24, Bravo 23) jasno kaže, da se bodo na dveh derbijih medsebojno udarile trenutno štiri najboljše ekipe v ligi. Vse štiri so med tednom igrale tudi v četrtfinalu pokala in bile polovično uspešne: Koper je na gostovanju izločil branilko pokalnega naslova Olimpijo (1:0), Bravo je po enajstmetrovkah slavil proti Muri v Murski Soboti (4:3), Maribor pa je doma klonil proti Domžalam (1:2).

Odkar je Olimpijo spet prevzel trener Dino Skender, so se vse tri tekme Ljubljančanov končale z izidom 1:0. Najprej so v ligi s takšnim rezultatom premagali Tabor in Koper, v sredo pa izgubili v pokalu s Koprčani. Kljub pokalnemu neuspehu trener Dino Skender ni bil preveč razočaran: »Igralcem ne morem ničesar zameriti, saj so imeli pravi pristop, borili so se in imeli prevlado na igrišču. Žal pa to ni bilo dovolj za napredovanje, zato ne morem biti zadovoljen s končnim rezultatom. A časa za objokovanje ni, saj nas čaka obračun z zelo dobrim in neugodnim Bravom.« To bo jubilejni, že 75. mestni derbi v vseh tekmovanjih, doslej pa je bila boljša Olimpija: 29 zmag, 23 porazov in 22 remijev.

Pokalno tekmo si je brezplačno ogledalo okoli 1500 gledalcev, kljub porazu pa je novi Olimpijin lastnik Adam Delius poskrbel za lepo gesto z izjavo za javnost, v kateri je med drugim zapisal: »Hvala, Ljubljana! Hvala, vsi navijači Olimpije! Želel bi se zahvaliti vsem, ki ste nas podprli na tekmi s Koprom in pripravili imenitno vzdušje. Ponosni smo na to, da imamo takšne navijače! Ker se vam želimo še dodatno zahvaliti za obisk in podporo, vam sporočamo, da vam bomo tudi v soboto na mestnem obračunu z Bravom omogočili prost vstop na tribune stadiona v Stožicah.«

Bravo je avgusta na stadionu ŽAK v Šiški premagal Olimpijo z 2:0, v polno pa sta zadela Sandi Ogrinec v 22. minuti in Vanja Drkušić v 47. S sredino zmago proti Muri je poskrbel za nov mejnik, saj se je prvič v klubski zgodovini uvrstil v pokalni polfinale. »Zaradi zmage v Murski Soboti gremo v tekmo z Olimpijo z zelo dobrimi občutki. S psihološkega vidika je bilo pomembno, da smo težko tekmo in garanje na igrišču kronali z zmago. Prepričan sem, da bodo moji igralci spet na pravi ravni tudi proti Olimpiji,« pravi Bravov trener Dejan Grabić, ki bo skušal na derbiju prekiniti niz dveh zaporednih minimalnih porazov z 0:1 v ligi proti Celju in Domžalam.

Trener Grabić meni, da Olimpiji pripada vloga favorita, a ne izobeša bele zastave v znak vnaprejšnje predaje: »Mi dobro vemo, kaj je naša moč. In ko to dobro delamo, lahko igramo proti vsaki ekipi v ligi.« V primerjavi z avgustovsko tekmo v Šiški ima Olimpija novega trenerja in nekaj okrepitev, o čemer Grabić dodaja: »Ekipa je dobila dva zelo kakovostna igralca in red v igri. Olimpija je pokazala, da ima zelo jasno idejo v igri in da se te večino tekme dobro drži. Danes bo uspešnejši tisti, ki bo svojo idejo bolj kakovostno izvajal. Mi smo v tem elementu igre v letošnji sezoni zelo dobri in se nadejamo ugodnega rezultata.«

Spored 15. kroga, danes ob 14. uri: Tabor Sežana – Kalcer Radomlje, ob 17. uri: Olimpija – Bravo, jutri ob 15. uri: Domžale – Aluminij, ob 17. uri: Celje – Mura, v ponedeljek ob 20.15: Maribor – Koper.