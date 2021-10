#portret Johan Eliasch, novi predsednik Mednarodne smučarske organizacije (FIS)

Neverjetno je, da je Mednarodna smučarska organizacija (FIS) po 97 letih letos dobila šele petega predsednika v zgodovini. Po Švedu Ivanu Holmqvistu (organizacijo je vodil od leta 1924 do 1934), Norvežanu Nicolaiu Rammu Ostgaardu (od 1934 do 1951) ter Švicarjih Marcu Hodlerju (od 1951 do 1998) in Gian-Francu Kasperju (od 1998 do 2021) je na skupščini prvi mož postal švedsko-britanski milijarder Johan Eliasch. Na začetku kandidature poslovnež, bančnik in okoljevarstvenik ni bil favorit, na koncu pa je pometel s konkurenco.