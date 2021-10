Navidezni raj fevdalnega gospostva

Evo. Svet je enostaven. Slovenija pa banalna. Prozorna kot rižev papir. Vse predvidljivo in na neki način strašljivo. Strašljivo v lahkotnosti, s katero drsimo v sistem, za katerega ni nihče oddal svojega referendumsko-plebiscitnega glasu. Ali pa je vse skupaj grozno ravno zato, ker so ključni akterji že takrat imeli v načrtu prav to. Bledo kopijo fevdalnega gospostva. Primitivnega pašaluka. Navideznega raja prisklednikov in vernikov.