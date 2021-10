Politična volja in globina denarnice

Najbolj znana svetovna podnebna aktivistka Greta Thunberg je pred tedni dejala, da resnična skrb za podnebne spremembe terja več kot le ponavljanje »bla, bla, bla« svetovnih voditeljev o njihovi zavezanosti, da prekinejo škodljive prakse energetske potrošnje in rešijo planet. Z vrhom dvajsetih najbolj razvitih industrijskih sil sveta in temu sledečim podnebnim vrhom COP26 se danes začenja še eno dvotedensko preverjanje držav članic, kako resno nameravajo uresničiti svoje šest let stare zaveze iz pariškega podnebnega sporazuma.