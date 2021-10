Mladim stanovanja za nedoločen čas

Če bo mestni svet potrdil predlagane spremembe pravilnika za dodeljevanje namenskih najemnih stanovanj mladim, bodo občinska stanovanja dobili v najem za nedoločen čas in ne zgolj za obdobje desetih let. Sklad bi poleg tega ukinil spodnji dohodkovni cenzus in tako razširil krog upravičencev.