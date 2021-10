Od amaterjev v garaži do dveh brivnic

Že pred maturo sta Aljaž Lazar in Bojan Pejič žepnino služila s striženjem prijateljev. Kasneje, ko so tudi njima začele poganjati dlake, sta dejavnost razširila še na nego brade. Danes, pri 23 letih, imata že osem zaposlenih brivcev in dve brivnici v Ljubljani.