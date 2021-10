Nekaj obtožencev je zbiralo vohunske podatke za nekdanjega tajnika sovjetskega veleposlaništva v Beogradu, Aleksandra Kudinova. Tudi ti vohuni so bili najeti že v začetku leta 1949. Posebna vohunska naloga je bila razbijanje sindikalnih in drugih organizacij, v katerih so bili obtoženci. (…)

Naši zavedni delovni ljudje preprečujejo nakane sovjetskih zločincev

Pred okrožnim sodiščem v Beogradu zaslišujejo že drugi dan priče, ki opisujejo, kar so same ugotovile glede vohunskega in sabotažnega početja obtožencev in tudi preprečile. V soboto sta, kakor smo že poročali, dve priči izčrpno opisali sabotažo, ki jo je počenjal obtoženi inž. Putnik na železniški progi Lupoglav – Štalije. Oba strokovnjaka nista niti slutila, da je inž. Putnik sovjetski vohun in saboter. Na progi sta našla nered in hotela sta dognati, kako je prišlo do tega, da se dela velika škoda. Ko je bil inž. Putnik klican na odgovornost, ni dal nobenih pojasnil in naposled je bil odstavljen. Strokovnjakom je postalo šele pozneje jasno, kaj je bil Putnik in zakaj je tako delal.

Tako je po zaslugi naših poštenih delovnih ljudi prišlo na dan marsikaj, kar so sovjetski »prijatelji« in »pokrovitelji« storili, da bi izpodkopavali gospodarsko in obrambno moč naše države. Ves proces kaže, da so začeli sovjetski predstavniki svoje razdiralno delo takoj po prihodu v našo državo in da so najemali za pomočnike ljudi, od katerih so pričakovali, da bodo sposobni izvrševati vsa njihova naročila. (…)

Zasliševanje prič se danes nadaljuje.

Slovenski poročevalec, 16. oktobra 1951