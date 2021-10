The Captive 1915 Prvi film, ki beleži nesrečo na snemanju, je nema 50-minutna zgodba iz balkanskih vojn (vojn iz let 1912 in 1913). Zaplet se dogaja v majhni črnogorski vasi na meji s turškim ozemljem. Ujetnik, kot bi lahko prevedli naslov filma, govori o turškem oficirju Hassanu, ki ga ima zaprtega družina Martinovich. Hassan (House Peters) se zaljubi v Sonio Martinovich (Blanche Sweet) in ko Turki napadajo Črnogorce, vseeno pomaga družini. Vojna drama z elementi ljubezenske zgodbe je bila finančno uspešna – vložili so 12.000 dolarjev, zaslužili 56 milijonov. Menijo, da predvsem zaradi takrat zelo priljubljenih igralcev, prelepih Blanche Sweet in Housa Petersa. Režiser in scenarist Cecile B. DeMille pa bi verjetno dodal, da tudi zaradi avtentičnosti posnetega materiala. Statisti, ki so igrali vojake različnih vojsk, so se namreč streljali kar s pravim orožjem. Med spopadom je prišlo tudi do tega, da je neki statist ubil svojega nasprotnika. The Captive velja za izredno pomemben nemi film, ki je do sedemdesetih let veljal za izgubljenega.

Such Men Are Dangerous 1930 Takšni moški so nevarni je film o izginotju belgijskega bogataša nad Rokavskim prelivom, svetovno slavo pa si je pridobil z letalsko nesrečo v bližini Santa Monice, v kateri je ob snemanju umrlo kar deset ljudi. Med njimi tudi režiser Kenneth Hawks, brat Howarda Hawksa, štirje snemalci – George Eastman, Otto Jordan, Conrad Wells in Ben Frankel – ter seveda osebje samega letala, vključno z dvema pilotoma. Petih trupel niso nikoli našli, producenti pa so kljub katastrofi film zmontirali in ga poslali v kinematografske dvorane.

Mein Leben für Irland 1941 Moje življenje za Irsko je povsem nepomemben nemški propagandni film v vojni z Veliko Britanijo, v katerem se je med snemanjem množičnega vojaškega prizora zgodila katastrofa. Prišlo je do incidenta, v katerem je bilo zaradi uporabe pravega streliva in eksploziva ter nepreciznih navodil veliko statistov mrtvih in ranjenih. Režiser Max W. Kimmich in producent Hans Lehmann se nista preveč razburjala. Sceno, v kateri poteka borba, sta vseeno vključila v film. Koliko statistov je umrlo in koliko je bilo ranjenih, niso nikoli sporočili.

Delta Force 2: The Colombian Connection 1990 Chuck Norris je z bratom Aaronom na Filipinih snemal Delta Force 2: Kolumbijska naveza, nadaljevanje akcijskega spektakla Delta Force, ko je 16. maja 1989 helikopter z delom snemalne ekipe doživel nesrečo in eksplodiral. Umrli so štirje ljudje na krovu, ob pilotu še trije člani tehnične ekipe filma, tudi snemalec Gaddi Dansig, deset igralcev in kaskaderjev pa je bilo ranjenih. Nekaj ​​dni kasneje je umrl tudi igralec Geoff Brewer. To je bila druga helikopterska nesreča v Norrisovem filmu. Prva se je pripetila med snemanjem filma Braddock, ko so umrli štirje statisti.

Aviator 1929 Howard Hughes je bil obseden z letalskimi spektakli in na koncu mu je bilo vseeno za denar in žrtve. Leta 1929 je posnel film Aviator, v katerem sta izgubili življenje dve osebi, leto kasneje pa je posnel še film Hell's Angels (Hudičevi angeli), v katerem so se ubili trije piloti, ranjen pa je bil tudi sam Hughes. Pri Aviatorju sta bili žrtvi snemalec in igralec, ki je igral pilota, v drugem filmu pa so se ubili trije piloti, režiser in producent Hughes pa je preživel nesrečo pri pristajanju, vendar si je poškodoval glavo – rešili so ga z operacijami.

The Viking 1931 Po končanem snemanju filma v Kanadi se je producent, režiser in pustolovec Varick Frissell odločil, da potrebujejo še nekaj posnetkov labradorskih ledenih plošč. Z majhno filmsko ekipo so se pridružili ladji Viking na potovanju z lovom na tjulnje, da bi dobili nove posnetke. Ladja se je 15. marca ujela v led, tam pa je po nesreči eksplodiral dinamit, namenjen za razbijanje ledenih plošč. Umrlo je 27 mož, ob režiserju, trupla katerega niso nikoli našli, tudi snemalec Alexander Penrod. Film so vseeno dokončali in dobili zelo slabe kritike.

Noah's Ark 1928 Da bi čim bolj naravno prikazali vesoljni potop, so v filmu Noetova barka leta 1928 na statiste zlili več kot dva milijona litrov vode. In če je Noe v svetopisemski zgodbi Stare zaveze rešil ljudi in živalstvo sveta, so v umetnih hollywoodskih poplavah umrli trije statisti, enemu so morali amputirati nogo. Za nešteto polomljenih udov in ranjenih igralcev je poskrbelo 35 rešilnih vozil. Film Michaela Curtiza je vseeno dobro zaslužil in mu odprl pot v svetlo prihodnost. Leta 1943 je dobil oskarja za režijo filma Casablanca.

Twilight Zone: The Movie 1983 Film Območje somraka je bil sestavljen iz treh zgodb iz originalne TV-serije in četrte, ki jo je posebej prispeval John Landis. Ob njem so bili režiserji še Steven Spielberg, Joe Dante in George Miller. Film je postal del velike afere, potem ko so se 23. julija 1982 s snemalnim helikopterjem smrtno ponesrečili igralec Vic Morrow ter otroška igralca Myca Dinh Le in Renee Shin-Yi Chen. Otroška igralca sta bila zaposlena v nasprotju z zakonodajo, ki otrokom igralcem prepoveduje delo ponoči ali v bližini eksplozij ter zahteva prisotnost socialnega delavca.

The Crow 1994 Na snemanju filma Vran je prišlo do hude nesreče 31. marca 1993, na samem koncu snemanja, ob sceni, v kateri glavni lik Draven (igral ga je zdaj že legendarni sin Brucea Leeja Brandon Lee) umre, ko ga ustreli razbojnik, ki ga je igral Michael Massee. Težava je bila enaka kot pri Baldwinovem streljanju: rekviziter je namesto manevrskega naboja v revolver vstavil naboj kalibra 44 Magnum. Massee je Leeja zadel v trebuh in Lee je v bolnišnici potem umrl. Kljub vsemu so film dokončali in postal je velika uspešnica ter dobil nadaljevanje.