Janezovi upognjenci

V Angliji te dni odmeva škandal z zasebnim laboratorijem, ki je izdal več kot 40.000 lažno negativnih testov na covid-19. Regija, ki je imela še na začetku meseca majhno število okužb, je zdaj center epidemije. Strokovnjaki izjavljajo: če tisočem ljudem poveš, da niso kužni in hodijo naokrog po opravkih, so posledice lahko uničujoče – kažejo se z okužbami, smrtmi in preobremenjenimi bolnišnicami.