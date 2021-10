Še nekaj o Veroniki

Ena od tendenc današnjega časa, ki traja že več let, je skok iz primeža novih tehnologij in vračanje k starim načinom ter kvalitetam, ki so jih najsodobnejše platforme izgubile. Velik delež mlajše generacije, tiste, ki smo jo zaradi pomanjkanja domišljije poimenovali hipsterji, se je začel ozirati h glasbi, načinom, tehnologijam in oblekam, ki so bile nekoč sodobne; tako mnogi današnji modni kriki štejejo že več kot pol stoletja. Tisti, ki plešejo swing, ki se oblačijo v tvid in ki snemajo vinilne plošče, pa tudi tisti, ki rešujejo umetniške procese, potopljene v pozabo, kakor na primer slovenski fotograf Borut Peterlin, ki obuja pionirske fotografske procese 19. stoletja.