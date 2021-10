Subjektiv: Šišenski kraft

»V srcu Amsterdama boste našli dom Heinekena. Oglejte si zgodbo, ki se je začela pred 150 leti v prvi Heinekenovi pivovarni.« To je zapisano na spletnih straneh Heineken Experience, turistične atrakcije v Amsterdamu, ki je v resnici muzej v pivovarni. A nekaj vrstic kasneje piše tudi: »Žal v pivovarni ne varimo več piva. Toda ne skrbite, še vedno si boste lahko ogledali originalno varilnico.« Nekaj takega bo verjetno v kratkem zapisano tudi na straneh Union Experience, kjer sicer zdaj še vabijo na ogled »150 let slikovite pivovarske zgodovine« skupaj s »sodobno proizvodno linijo Pivovarne Union«. Od torka dalje vemo, da je ta »sodobna proizvodnja linija« zastarela in uradni vzrok, da se varjenje piva Union seli iz Ljubljane v Laško. Kar je seveda popolnoma legitimna, logična in celo že nekaj let pričakovana odločitev lastnika, ki temelji na pričakovanjih kapitala.