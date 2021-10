Za Gewesslerjevo pravijo, da je človek »dejstev in številk«, da reče bobu bob in da se ne ustraši obilice dela. Od januarja lani 42-letna politologinja vodi tako imenovano superministrstvo, pod katero so v sosednji državi združili varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo. Na dan državnosti, ki ga v Avstriji praznujejo 26. oktobra, je udejanjila enega velikih projektov, za katerega so se zavzemali Zeleni. Gre za tako imenovano »podnebno vozovnico« (Klimaticket), s katero pri sosedih želijo spodbuditi uporabo javnega prometa in zmanjšati izpuste toplogrednih plinov. Vozovnica, ki velja leto dni od dneva nakupa, se lahko uporablja v vseh javnih prevoznih sredstvih: na avtobusih, tramvajih, podzemni železnici in vlakih po vsej državi. Njena redna cena je 1095 evrov, mlajši do 25. leta starosti in starejši od 65 let jo lahko kupijo za četrtino ceneje, do danes jo je bilo mogoče kupiti ceneje (949 evrov) tudi v predprodaji. Še posebej ugodna je zato, ker jo je mogoče plačati tudi po obrokih, delodajalci, ki jo bodo kupili za svoje zaposlene, pa jo lahko uveljavljajo kot davčno olajšavo. V slabem mesecu dni so jih prodali že okoli 70.000, cilj ministrice pa je, da bi jih do konca leta prodali 100.000. Zgled za takšen projekt so si Zeleni poiskali na Dunaju, ki je spomladi 2012 uvedel letno vozovnico za ves javni prevoz po ceni enega evra na dan, in leta 2019 se je s to vozovnico vozilo že 855.000 prebivalcev avstrijske prestolnice in njene okolice.