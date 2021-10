K višjemu primanjkljaju je prispevala rast odhodkov, kjer so se po podatkih finančnega ministrstva najbolj povečala sredstva za zaposlene, transferji posameznikom in gospodinjstvom, drugi tekoči domači transferji ter sredstva za investicije.

Obveznosti za izplačila plač in prispevkov so se povečale za 11,5 odstotka na 1,21 milijarde evrov. To povišanje je posledica napredovanj in dogovora o plačah, višjega izplačanega regresa, sprostitve izplačil delovne uspešnosti ter dodatkov za delo v rizičnih razmerah.

Za 13,2 odstotka so bili v primerjavi s prvimi devetimi meseci lani višji izdatki za blago in storitve, medtem ko je bilo za poplačilo obresti izplačanih 6,7 odstotka manj denarja kot lani v tem času. Nižji izdatki iz tega naslova so posledica operacij državne zakladnice z upravljanjem javnega dolga, pravijo na ministrstvu.

V okviru tekočih transferjev je bilo v devetih mesecih izplačanih 676,8 milijona evrov, največ za povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo. To je 41,3 odstotka manj kot pred letom. Izplačila transferjev posameznikom in gospodinjstvom so se povečala za 38,1 odstotka in so v devetih mesecih skupaj znašala dobri dve milijardi evrov.

Za ukrepe po protikoronski zakonodaji je bilo iz državnega proračuna letos do konca septembra izplačanih 2,27 milijarde evrov, potem ko se je v letu 2020 ta znesek ustavil pri 1,88 milijarde evrov. Vplačila v proračun EU so v tem obdobju znašala 440,4 milijona evrov in so glede na enako obdobje lani višja za 17,8 odstotka. Ta rast je po navedbah finančnega ministrstva skladna s sprejetim proračunom EU in je posledica izstopa Združenega kraljestva iz unije.

Po drugi strani je še višji primanjkljaj ublažila občutna rast prihodkov, predvsem na račun višje rasti dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb, davka na dodano vrednost ter prejetih sredstev iz EU. Davkov se je v devetih mesecih v proračun steklo 6,64 milijarde evrov oziroma 20,6 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Pri tem so se prilivi od dohodnine povečali za 36,8 odstotka, od davka od dohodkov pravnih oseb za 53,9 odstotka, od davka na dodano vrednost za 17,5 odstotka, od trošarin pa za 8,1 odstotka.

Dolg državnega proračuna se je septembra zmanjšal za 66 milijonov evrov in je bil zadnji dan meseca pri 37,2 milijarde evrov.

Zaradi višjih cen energentov inflacija že 3-odstotna

Cene življenjskih potrebščin so se oktobra na letni ravni v povprečju zvišale za tri odstotka, na mesečni ravni pa za 0,9 odstotka. Letno inflacijo so najbolj višali dražji naftni derivati, na mesečni ravni pa so inflacijo višale cene oblačil in obutve, je danes objavil statistični urad.

Povprečna 12-mesečna rast cen je bila po podatkih državnih statistikov enoodstotna, medtem ko je bila v istem obdobju prejšnjega leta 0,4-odstotna. Cene blaga so bile v povprečju višje za 4,1 odstotka, cene storitev pa za 1,1 odstotka. Cene blaga dnevne porabe in trajnega blaga so bile višje za 5,3 oz. 4,6 odstotka, cene poltrajnega blaga pa so bile za 0,8 odstotka nižje.

K letni inflaciji so oktobra največ, 1,6 odstotne točke, prispevali dražji naftni derivati. Po podatkih statističnega urada se je dizelsko gorivo podražilo za 39,8 odstotka, tekoča goriva za 39 odstotkov, bencin pa za 31,7 odstotka. Letno inflacijo so za 0,3 odstotne točke zvišale še podražitve toplotne energije (za 44,1 odstotka), gostinskih storitev (za 5,9 odstotka) in avtomobilov (za 5,6 odstotka).

Počitniški paketi so se medtem v enem letu v povprečju pocenili za 5,6 odstotka, storitve iz skupine komunikacij pa za 3,5 odstotka. Vsaka izmed omenjenih skupin je inflacijo ublažila za 0,2 odstotne točke.

Na mesečni ravni so bile cene življenjskih potrebščin v povprečju za 0,9 odstotka višje. Na mesečno inflacijo je najmočneje (0,5 odstotne točke) vplivala sezonska menjava kolekcij oblačil in obutve, saj so se cene v tej skupini v enem mesecu v povprečju zvišale za 7,3 odstotka. Še 0,3 odstotne točke vrednosti je k mesečni rasti cen dodala podražitev naftnih derivatov. Tekoča goriva so se podražila za 7,7 odstotka, dizelsko gorivo za 7,5 odstotka, bencin pa za 3,9 odstotka. Po 0,1 odstotne točke so k mesečni inflaciji prispevale cene toplotne energije (za 12,1 odstotka) svežega ali ohlajenega sadja (za 7,2 odstotka), plina (za 5,3 odstotka) in novih avtomobilov (za 2,7 odstotka).

Na drugi strani so mesečno rast cen za 0,2 odstotne točke znižale nižje cene počitniških paketov (za sedem odstotkov) in po 0,1 odstotne točke še nižje cene najema garaž, parkirišč in osebnih vozil (za 13,4 odstotka), mesa (za dva odstotka) ter telefonskih in telefaksnih storitev (za 1,3 odstotka).

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila oktobra 3,5-odstotna (oktobra lani 0,5-odstotna deflacija), povprečna 12-mesečna rast cen pa enoodstotna (v istem obdobju lani 0,2-odstotna). Mesečna rast cen je bila 1,1-odstotna, so zapisali na statističnem uradu.