Avstralska družba DuluxGroup, ki sodi pod okrilje skupine Nippon Paint Group, je zavezujočo pogodbo o nakupu poslovnega deleža skupine Jub podpisala v četrtek. Kot so sporočili iz družbe, je podpis pogodbe rezultat konstruktivnih pogajanj med predsednikom uprave družbe Jub Sašom Kokaljem in predstavniki skupine DuluxGroup tekom formalnega postopka prodaje skupine Jub.

V DuluxGroup so ob tem poudarili, da je zaključek transakcije odvisen od sprejetja uradnih sklepov s strani lastnikov in odobritve ustreznih regulatorjev.

»Pod okriljem skupine DuluxGroup bosta Jubu omogočena avtonomnost in samostojna rast, hkrati pa bo izkoriščal prednosti dostopa do svetovnega trga, tehnologij, zmogljivosti in obsežnih kapitalskih virov skupine Nippon Paint Group,« so zagotovili.

Po nakupu bodo ohranili obstoječe vodstvo in zaposlene v skupini Jub, ki bodo vodili nadaljnjo rast podjetja. Obenem bodo ohranili in naprej razvijali priznane Jubove blagovne znamke.

Center za srednjo in vzhodno Evropo

Jub bo znotraj skupine DuluxGroup postal center za srednjo in vzhodno Evropo za dekorativne barve, premaze in fasadne sisteme ter platforma skupine DuluxGroup za nadaljnjo širitev v povezane kategorije izdelkov.

Kot so izpostavili kupci, bo lahko Jub s pomočjo DuluxGroup okrepil upravljanje maloprodajnih kanalov in distribucijsko mrežo za poslovne kupce. Prav tako bo lahko prek svoje distribucijske mreže nudil izdelke in blagovne znamke skupin DuluxGroup in Nippon Paint Group v kategorijah izven segmenta dekorativnih barv.

»Skupina Jub bo s svojo impresivno inovacijsko zmogljivostjo postala dragocen del globalne raziskovalno-razvojne skupnosti Nippon Paint Group, ki šteje 3000 članov, v kateri si partnerska podjetja delijo tehnično strokovno znanje in spoznanja, hkrati pa ohranjajo popolno avtonomijo pri raziskavah in razvoju,« so zapisali.

Japonska multinacionalka Nippon Paint Group je četrti največji proizvajalec barv na svetu in največji v Aziji. Avstralsko skupino DuluxGroup je prevzela leta 2019. DuluxGroup je znotraj azijske multinacionalke odgovoren za širitev skupine na evropske in druge zahodne trge dekorativnih barv. Nippon Paint Group je pred kratkim dosegel dogovor o nakupu vodilnega francoskega podjetja v segmentu dekorativnih barv Cromology, s čimer si je zagotovil pomembno platformo za rast v zahodni Evropi, so sporočili.

»Verjamemo, da bo Jub s podporo četrtega največjega proizvajalca barv na svetu še naprej gradil svoj vodilni položaj na regionalnem trgu ter krepil svojo inovativnost, portfelj izdelkov in geografski doseg. Po objavi dogovora skupine DuluxGroup za nakup družbe Cromology, vodilnega podjetja za premaze v Franciji, Španiji, Italiji, na Portugalskem in v Maroku prejšnji teden, lahko tudi Jub igra pomembno vlogo pri prihodnji širitvi naše prisotnosti na zahodnoevropskih trgih,« je prepričan predsednik in glavni izvršni direktor skupine DuluxGroup Patrick Houlihah.