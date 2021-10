Analitiki so pričakovali, da bo Amazon v četrtletju vknjižil 111,81 milijarde dolarjev prihodkov, a so ti dosegli 110,8 milijarde dolarjev, kar je 15 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Dobiček je znašal 3,2 milijarde dolarjev oziroma 6,12 dolarja na delnico, analitiki pa so napovedovali 8,96 dolarja.

Glavni izvršni direktor Amazona Andy Jassy je opozoril, da jim bodo naslednji trije meseci prinesli več milijard dolarjev dodatnih stroškov zaradi motenj v oskrbovalnih verigah in inflacije ter pomanjkanja delovne sile.

Amazon sicer v zadnjem četrtletju letošnjega leta pričakuje do 140 milijard dolarjev prihodkov, analitiki pa napovedujejo, da bodo znašali do 142,2 milijarde dolarjev.

Prihodki Amazon Web Services so medtem od tretjega četrtletja lani porasli za 39 odstotkov na 16,1 milijarde dolarjev, prihodki od oglasov pa za 49 odstotkov.